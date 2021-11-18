Матвиенко призвала главу Дагестана Меликова создать условия для раскрытия потенциала региона

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

В рамках переговоров политики обсудили социально-экономическую ситуацию в Дагестане. Как отметила спикер Совфеда, Дагестан является особым регионом, который имеет большой потенциал, но нужно создать условия, чтобы он раскрылся. Матвиенко призвала Меликова сделать для этого все необходимое.

«В республике очень трудолюбивый народ с замечательными традициями. И людям надо создать условия для самореализации — это касается, в частности, развития малого и среднего бизнеса», — высказалась спикер Совфеда.

Как отметила Матвиенко, в Дагестане существуют старые проблемы, которые нельзя решить без реальной практической федеральной поддержки. Она напомнила, что соответствующие поручения министерствам и ведомствам дал председатель правительства Михаил Мишустин.

В конце октября Матвиенко провела встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе переговоров они обсудили взаимодействие сенаторов и депутатов в законотворческой работе. По словам Матвиенко, общей ответственностью Совфеда и Госдумы является качество законов.