Жена принца Гарри рассказала об актерском прошлом в шоу Эллен Дедженерес

Меган Маркл удивила поклонников неожиданным появлением в программе Эллен Дедженерес. Супруга принца Гарри рассказала телеведущей о своем актерском прошлом.

Меган Маркл вспомнила, как ездила на различные пробы на изношенном автомобиле. Машина регулярно подводила артистку из-за различных поломок. Например, не открывалась водительская дверь.

Чтобы попасть в салон, актрисе приходилось залезать внутрь через багажник. Эллен Дедженерес спросила у нее, видел ли кто-нибудь из очевидцев ее странный метод попасть в машину. Герцогиня заявила, что такое происходило неоднократно, однако она делала вид, что просто роется в багажнике.

Принц Гарри является шестым в очереди на королевский престол. После него следуют его наследник Арчи и дочь Лилибет. Несмотря на то, что молодая семья сейчас проживает в США, приемниками Елизаветы II они по-прежнему остаются.