Посол Антонов: РФ и США понимают необходимость контактов между Путиным и Байденом

Россия и Соединенные Штаты солидарны в вопросе необходимости контактов между лидерами двух стран. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, о чем-либо конкретном в этом направлении говорить еще рано. Тем не менее и РФ, и США заинтересованы в проведении встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, подчеркнул он.

«На настоящий момент у обеих сторон есть понимание о проведении следующего контакта в обозримой перспективе. В то же время о какой-либо конкретике пока говорить преждевременно», — отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о возможности встречи Владимира Путина и Джо Байдена «в том или ином формате» до конца года. Как Россия, так и Соединенные Штаты видят смысл в проведении личных контактов на высшем уровне, добавил представитель Кремля.