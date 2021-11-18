Euronews: польские волонтеры придумали сигнал для нуждающихся в помощи мигрантов

Польский адвокат Камиль Силлер предложил гуманитарную помощь пробравшимся в страну мигрантам. Об этом информирует Euronews.

Телеканал сообщил о некоторых жителях польской деревни Дубиче-Церкевне рядом с белорусской границей, которые готовы помочь беженцам. Местный адвокат Силлер выступил с соответствующей инициативой.

«У нас есть теплая одежда и обувь», — констатировал волонтер.

Адвокат рассылает сообщения в соцсетях на разных языках. Жители домов в деревне зажигают зеленый свет по вечерам, чтобы дать понять мигрантам, где их ждет помощь.

Нелегалы ранее прорвались через белорусско-польскую границу. Тысячи беженцев также разбили стихийный лагерь рядом с пропускными пунктами.