Врач Петина предложила использовать обонятельные тренинги для возвращения запахов после COVID-19

Люди, переболевшие коронавирусом, часто сталкиваются с потерей запахов, однако их можно восстановить с помощью обонятельных тренингов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Мария Петина.

Последствием перенесенной коронавирусной инфекции может стать не только их потеря, но и искажение. Например, человек может ощущать запах гнили, которого на самом деле нет. Нарушение обоняния развивается у пациента с COVID-19 уже на 4-7 день болезни, а восстановление занимает до двух недель, хотя в некоторых случаях это может длиться и дольше.

«Иногда пациентам рекомендуют проводить обонятельные тренинги, например, вдыхать носом ароматические вещества эфирных масел. Этот метод можно использовать в домашних условиях, он безопасен и позволяет оценить динамику восстановления обоняния», — заявила Петина в интервью Общественной Службе Новостей.

Однако от остальных способов самолечения специалист рекомендовала воздержаться. По словам Петиной, вдыхание составов с резким запахом и пахучими веществами может нанести вред слизистой оболочке носа.

Врач Евгений Комаровский ранее объяснил, что потеря обоняния может привести к смерти от отравления. Он призвал ответственнее относиться к этому симптому коронавируса, передает телеканал «360».