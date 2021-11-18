Экс-министра образования Архангельской области приговорили к колонии за педофилию

Решением суда бывший исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев был приговорен к пяти годам колонии по обвинению в растлении несовершеннолетних.

Ранее сторона обвинение запросила восемь лет строгого режима для бывшего министра образования региона, который проходил обвиняемым по делу о совершении развратных действий в отношении школьниц.

О задержании бывшего архангельского чиновника стало известно в октябре прошлого года. По данным следствия, в декабре 2019 года он в социальной сети вел переписку с двумя девочками 12 и 14 лет, «оказывая на них развращающее влияние».