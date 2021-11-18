МИД РФ объяснил публикацию переписки Лаврова с коллегами из Франции и Германии

Публикация переписки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с французским коллегой показывает, что нельзя говорить о саботировании Москвой переговоров в «нормандском формате».

МИД России объяснил обнародованные письма дипломатов. Речь идет о переписке Лаврова с французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Письма министра иностранных дел ранее предали огласке. МИД России пошел на такой шаг во избежание искажений позиции Москвы по поводу «нормандского формата». Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что обнародовали первоисточники для предотвращения дальнейших спекуляций.