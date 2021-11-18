Посол Антонов опроверг заявление Байдена о «равнодушии» Москвы к саммиту в Глазго

Москва вопреки словам президента США Джо Байдена принимала участие в конференции по климату в шотландском городе Глазго. Об этом рассказал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Недавно американский лидер раскритиковал РФ из-за якобы игнорирования саммита. На деле Москва не только не была «равнодушной», но и активно принимала в нем участие, подчеркнул посол. Он выступил с соответствующим заявлением перед журналистами.

«Вопреки прозвучавшим претензиям о якобы "проигнорированной Москвой" климатической конференции, российская делегация стала одной из самых многочисленных», — подчеркнул Анатолий Антонов.

Ранее посол прокомментировал выдачу виз российским дипломатам в США, передает телеканал «360». По словам представителя РФ, Вашингтон затягивает с продлением разрешения на пребывание граждан в Соединенных Штатах.