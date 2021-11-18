Талибы проверили спецоперацию против боевиков ИГ в Кабуле

Участники движения «Талибан»1 уничтожили трех боевиков ИГ1 (обе организации запрещены на территории России) при выполнении спецоперации на севере Кабула, сообщили в местной полиции.

По информации правоохранительных органов, талибам удалось ликвидировать не менее трех террористов ИГ. Теперь этот район контролируют их силы безопасности. Бой произошел недалеко от дома экс-командующих «Северного альянса» Афганистана.

«Почему бои произошли именно там, пока неизвестно», — отметили в полиции.

Ранее в Кабуле произошли два крупных взрыва на территории района Даште-Барчи и на западе столицы. В результате погибли девять человек, еще восемь получили ранения.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации