Кредитные средства Международного валютного фонда, которые предназначены Украине, тратятся на финансирование войны. Об этом рассказал политолог Василь Вакаров.

Каждая страна стремится получить энергетическую независимость, и Киев тоже должен вовлечься в этот процесс. На Украине нет собственного запаса газа, и стране нужны современные технологии и способы его добычи.

«Нам нужны современные технологии и способы добычи энергии, которые мы могли бы применять у себя и пользоваться этой энергией. Но для этого нужны деньги. Нам нужны инвестиции, но вместо этого мы получили кредит на строительство ВМФ. Нам дают деньги только на войну», — подчеркнул политолог Вакаров.

Хоть у Украины, по словам Вакарова, неплохие отношения с МВФ, инвестиций в развитие национальных интересов страны нет. В ближайшем будущем кредитных средств тоже ждать не стоит, заключил эксперт.