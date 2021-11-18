Выдвиженка Байдена на должность в Минфине США 26 лет назад украла обувь в магазине

Президент США Джо Байден выдвинул на должность регулятора банков в Минфине США уроженку СССР Сауле Омарову. Оказалось, что в 1995 году ее поймали на магазинной краже, сообщает Fox News.

Телеканал ознакомился с документами полиции. Согласно им, 28-летняя Омарова была задержана за кражу из магазина в штате Висконсин. Сумма ущерба составила 214 долларов. Уроженка СССР пыталась похитить четыре пары обуви, два флакона одеколона, ремни и носки.

Женщину задержали. В полиции она дала признательные показания, а затем заплатила за украденные вещи. Обвинения с Омаровой были сняты. Отмечается, что сенаторы знали об этом инциденте. Белый дом продолжает поддерживать выдвиженку Байдена.

Если сенат утвердит уроженку Казахстана Сауле Омарову, она займет пост контролера денежного обращения. В ее ведении окажутся крупнейшие банки Соединенных Штатов. Лоббисты многих финансовых организаций подвергли критике женщину за левые взгляды.