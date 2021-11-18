Telegram-канал «90-е» напомнил причину хохота Клинтона во время речи Ельцина

Президент России Борис Ельцин во время одной из встреч с американским лидером Биллом Клинтоном вызвал у коллеги «неудержимый приступ хохота». Об этом напомнил Telegram-канал «90-е».

Речь идет об инциденте, произошедшем в 1995 году во время совместного выступления Ельцина и Клинтона в США. Российский лидер поприветствовал присутствующих и отметил, что его встреча с американским коллегой состоялась, несмотря на скептические прогнозы в СМИ.

«В сегодняшних всех газетах, опираясь на вчерашнее выступление в Организации Объединенных Наций вы предрекли, что наша встреча сегодня провалится. Так вот я не первый раз вам говорю, что вы провалились», — заявил Ельцин.

Переводчик, который тут же озвучивал слова на английском языке, исказил слово «провалиться». Он произнес: to have a disaster, что означает «обделаться».

Такая ошибка вызвала бурную реакцию у Клинтона, который стоял рядом с Ельциным. Президент США начал громко смеяться, хвататься за живот и стирать с глаз слезы. Он также высказал надежду, что журналисты правильно поняли слова российского лидера.