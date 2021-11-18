Экс-министр иностранных дел Украины Огрызко осудил позицию ЕС насчет миграционного кризиса

Власти западных стран проявили слабость, вступив в переговоры с Белоруссией и Россией из-за миграционного кризиса в Европе. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в статье для портала NV.ua.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель недавно позвонила президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы обсудить ситуацию на границе. Огрызко считает, что этим разговором немецкий политик признала своего собеседника легитимным лидером. Это привело к всплеску негатива в Европе.

«Что это: просто фантастический цинизм или полное непонимание происходящего? Для меня пока это загадка», — признался политик.

Он также раскритиковал решение президента Франции Эммануэля Макрона созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным. Огрызко окрестил эти действия «позорными».