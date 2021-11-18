Член КПРФ Рашкин признался в убийстве найденного в его машине лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин записал видео, в котором признался в убийстве лося. Туша последнего была найдена в багажнике его машины в конце октября.

Рашкин пояснил, что поехал в Саратовскую область с целью отдыха после выборов в Госдуму. Там он встретился со своими друзьями, с которыми поел и попил чай. Алкогольные напитки, по словам депутата, он не употреблял.

Товарищи предложили Рашкину отправиться на охоту и рыбалку, убедив в наличии всех необходимых разрешений. В итоге депутат решил пойти в лес один, прихватив с собой карабин, треногу и бинокль. Там он заметил животное, которое показалось ему похожим на кабана, и произвел два выстрела. Уже потом Рашкин понял, что убил лося.

По словам депутата, он вместе с друзьями погрузил тушу в машину и начал выезжать из леса. По дороге он заглох и встретил несколько автомобилей, из которых вышла большая группа людей. Они начали осматривать багажник депутата, заявив, что охота на лося в этих местах запрещена.

«Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня», — заявил Рашкин в видеообращении на своем YouTube-канале.

Депутат опроверг информацию об употреблении им алкоголя в тот день. По его словам, запах спиртного исходил от его друга, который в тот момент находился рядом с ним.