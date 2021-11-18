Россия получила пять заявок на поставку БПЛА «Орионов» с управляемыми ракетами «Вихрь»

Иностранные заказчики направили России заявки на поставку ударных беспилотников «Орион», оснащенных ракетами «Вихрь-М». Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Заявки на поставку ударных беспилотных летательных аппаратов поступали с лета 2021 года. Их отправляли заказчики из стран ближнего и дальнего зарубежья, отметил источник в ОПК в беседе с РИА Новости.

«С лета этого года иностранные заказчики из стран ближнего и дальнего зарубежья прислали пять заявок на поставку ударных беспилотников «Орион-Э», оснащенных управляемыми ракетами «Вихрь-М», — добавили в ОПК.

Сейчас наземная отработка БПЛА «Орион-Э» с управляемыми ракетами завершилась. Теперь им предстоит пройти летные испытания со стрельбой оружием с беспилотника, сообщили в компании «Кронштадт».

БПЛА «Орион» относится к классу средневысотных ударных устройств с большой продолжительностью полета. Максимальная взлетная масса достигает 1150 килограммов. Аппарат может развить крейсерскую скорость до 200 километров в час.