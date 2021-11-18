Белый дом: переговоры Патрушева и Салливана были откровенными и конструктивными

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провели телефонную беседу в откровенном и конструктивном ключе. Соответствующую информацию привели в Белом доме.

В рамках диалога представители двух государств обсудили «несколько тем в повестке двусторонних отношений и вопросов, вызывающих озабоченность в международной повестке». Переговоры, как отмечается, прошли в преддверии будущего саммита на высшем уровне.

В аппарате Совбеза РФ ранее проинформировали о состоявшихся в среду телефонных переговорах Николая Патрушева и Джейка Салливана. Кремль заявил, что представители России и США условились о партнерской работе над развитием отношений Москвы и Вашингтона, а также наращивании уровня доверия между двумя странами.

Николай Патрушев ранее также провел встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Переговоры прошли в Москве во вторник.