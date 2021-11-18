Рогозин сообщил о переносе пуска ракеты «Протон-М» на 12 декабря

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» был отложен с 6 декабря на 12. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, причина переноса заключается в необходимости доработки разгонного блока. Об этом Рогозин рассказал ТАСС.

Первоначальная дата запуска была запланирована на 2020 год. Однако в сентябре прошлого года гендиректор АО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» Николай Тестоедов сообщил, что производство спутников задерживается по причине поздней поставки полезной нагрузки. Компоненты должны были прийти из Италии, но доставку осложнила пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией.

В декабре Рогозин подтвердил, что запуск переносится на конец 2021 года. Уже в ноябре этого года Роскосмос объявил официальную дату события — 6 декабря.