Замглавы МИД России Сыромолотов: террористы не должны иметь доступ к новым технологиям

Мировое сообщество должно работать над тем, чтобы террористы не могли использовать современные технологии. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Террористические группировки «быстро берут на вооружение все возможные новые технологии, используя их для совершения своих злодеяний». В связи с этим остальному миру необходимо работать «на опережение», чтобы защищать население Земли от угроз, передает «Российская газета».

«Наша общая задача — не позволить террористам натворить много бед, используя доступные для нормальных граждан блага научно-технического прогресса», — отметил Сыромолотов.

Он высказал обеспокоенность «стремлением Запада размыть международную контртеррористическую повестку дня второстепенными вопросами». МИД России предложил создать общий банк террористов и отслеживать все передвижения боевиков.