«Известия»: новый корвет «Сергей Котов» пополнит состав Черноморского флота России

Новейший патрульный корвет 3-го ранга «Сергей Котов» в скором времени заступит на боевое дежурство в составе Черноморского флота России. Об этом сообщили осведомленные информаторы.

На данный момент руководство Министерства обороны России утвердило график проведения испытаний боевого судна. Новый патрульный корвет является многофункциональной боевой единицей, способной применять как крылатые ракеты, так и средства слежения за противником. Эксперты сходятся во мнении, что «Сергей Котов» прежде всего необходим ЧФ из-за участившихся появлений кораблей НАТО.

«Их активно используют не только в Черном, но и в Средиземное море. Они могут эффективно вести наблюдение за одиночными кораблями или группировками противника, чтобы в случае необходимости дать целеуказания силам флота или береговым ракетным комплексам "Бал" и "Бастион"», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Ранее Минобороны России сообщило, что 12 новых корветов заступят на боевое дежурство в составе Тихоокеанского флота России. По информации ведомства, поступление ожидается до 2027 года.