Глава Пентагона: США внимательно следят за «скоплением российских войск» у границы с Украиной

Соединенным Штатам неизвестны цели России в связи с якобы перемещениями ее военных сил вблизи украинской границы. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что американские власти внимательно следят за «скоплением сил» на границе между Россией и Украиной. По словам Остина, он регулярно поддерживает диалог по данной теме с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

«Я призываю РФ быть более прозрачной относительно своих намерений», — заявил американский министр обороны.

Однако Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозу для других стран и осуществляет перемещения войск исключительно по собственной территории. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, нагнетание напряженности западными СМИ является «пустым и безосновательным».