Эксперт-энергетик: кризис из-за нехватки угля на Украине усугубляется с каждым днем

Критическая ситуация с нехваткой угля на украинских ТЭС ухудшается с каждым днем. Страна потребляет больше электричества, чем годом ранее, не восполняя при этом запасов топлива.

Об этом на прошедшей в Киеве пресс-конференции рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По состоянию на 15 ноября 2021 года, по словам Марунича, на складах украинских Теплоэлектростанций хранилось 378 тысяч тонн угля, а за неделю до этого угля было более 470 тысяч тонн.

«За неделю сожгли 100 тысяч тонн угля и не восполнили. О чем это говорит? Ситуация не просто кризисная, она ухудшается изо дня в день», — подчеркнул эксперт.

Новостное агентство «Харьков». / Виктор Сухоруков

Тем более, добавил он, что средняя температура воздуха с приближением зимы понижается. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на Украине уже возросло потребление электроэнергии – в среднем на 6%. Это связано с тем, что часть украинских домохозяйств из-за резкого подорожания газа используют для отопления электроприборы.

«И в этом году при текущих температурных режимах потребление у нас на уровне 21 МВт. Такого в прошлом году не было и в помине, мы на эти уровни выходили уже при зимних морозах, — напомнил Марунич. — Сейчас, очевидно, все будет по-другому. Это еще усугубляет ситуацию. То есть угля у нас меньше, чем в прошлом году, а потребление электроэнергии уже выросло».

При этом уже очевидно, что Украине уже никто не поставит те объемы угля, которые ей необходимы для спокойного прохождения отопительного сезона. В этой ситуации Министерство энергетики делает смелые прогнозы, что, если в стране на протяжении всего осенне-зимнего периода будут работать 14 энергоблоков Атомных электростанций, это позволит заменить 3 миллиона тонн угля.

mpe.kmu.gov.ua / Минэнерго Украины

«Получится это? Это уж как Бог пошлет, — рассуждает эксперт. — Мы были свидетелям неоднократного выхода из строя блоков не только ТЭС но и АЭС. Никто ненадлежащим образом работающий блок в работу не запустит».

Работа Атомных электростанций, напоминает Марунич в заключение, это вопрос не только энергетической безопасности, но и безопасности физической, при чем не только Украины, а всей планеты.

И если планы Минэнерго Украины по работе 14 энергоблоков АЭС не оправдаются, страну предстоящей зимой сможет спасти только импорт электроэнергии.