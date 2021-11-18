Вассерман объяснил, почему Китай так спешит с полетом на Луну

Китай, возможно, уже до конца десятилетия реализует свои планы по отправке миссии на Луну, так как ему необходимо срочно доказать свое первенство в промышленном освоении спутника Земли.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал депутат Государственной думы, известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Напомним, ранее Китай скорректировал свои планы, связанные с полетом на Луну, который планировалось совершить после 2030 года. Согласно новым планам, китайская миссия на Луну отправится уже в текущем десятилетии.

«Спешка связана с тем, что Китаю необходимо срочно доказывать свое первенство в этой отрасли», — высказал свое мнение по этому поводу Анатолий Вассерман.

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При этом аналитик отметил, что, хотя эта задача и остается сложной, но сейчас она стала гораздо более выполнимой, чем на заре космонавтики – в 1960-1970-х годах, когда подобные вещи были на пределе технических возможностей.

«В связи с этим неизбежные погрешности в публикуемых данных заставляют одних думать, что высадка (американцев на Луну в 1969 году) была, других, — что ее не было, именно потому, что тогда это было на грани возможностей. С тех пор космическая техника заметно усовершенствовалась, поэтому сейчас эта задача сложная, но не на пределе. Думаю, сейчас это технически возможно», — отметил Вассерман.

Также эксперт добавил, что, если Китаю удастся реализовать свои планы и опередить другие страны в промышленном освоении Луны, это вовсе не будет означать, что спутник Земли будет считаться его «вотчиной».

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«Существуют международные соглашения, по которым нельзя объявлять какие бы то ни было космические объекты собственностью отдельных государств», — напомнил Вассерман.

А Китаю, по его словам, не выгодно нарушать международные договоры, так как, если он начнет так поступать, то уже ничем не будет отличаться от США.