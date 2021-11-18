Вассерман объяснил, почему Китай так спешит с полетом на Луну

Китай, возможно, уже до конца десятилетия реализует свои планы по отправке миссии на Луну, так как ему необходимо срочно доказать свое первенство в промышленном освоении спутника Земли.
Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал депутат Государственной думы, известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.
Напомним, ранее Китай скорректировал свои планы, связанные с полетом на Луну, который планировалось совершить после 2030 года. Согласно новым планам, китайская миссия на Луну отправится уже в текущем десятилетии.
«Спешка связана с тем, что Китаю необходимо срочно доказывать свое первенство в этой отрасли», — высказал свое мнение по этому поводу Анатолий Вассерман.
При этом аналитик отметил, что, хотя эта задача и остается сложной, но сейчас она стала гораздо более выполнимой, чем на заре космонавтики – в 1960-1970-х годах, когда подобные вещи были на пределе технических возможностей.
«В связи с этим неизбежные погрешности в публикуемых данных заставляют одних думать, что высадка (американцев на Луну в 1969 году) была, других, — что ее не было, именно потому, что тогда это было на грани возможностей. С тех пор космическая техника заметно усовершенствовалась, поэтому сейчас эта задача сложная, но не на пределе. Думаю, сейчас это технически возможно», — отметил Вассерман.
Также эксперт добавил, что, если Китаю удастся реализовать свои планы и опередить другие страны в промышленном освоении Луны, это вовсе не будет означать, что спутник Земли будет считаться его «вотчиной».
«Существуют международные соглашения, по которым нельзя объявлять какие бы то ни было космические объекты собственностью отдельных государств», — напомнил Вассерман.
А Китаю, по его словам, не выгодно нарушать международные договоры, так как, если он начнет так поступать, то уже ничем не будет отличаться от США.