Украине грозит ядерная катастрофа из-за износа оборудования на атомных электростанциях. Об этом заявил генерал-лейтенант МВД страны, экс-губернатор Луганской области Геннадий Москаль.

Москаль считает, что атомная энергетика в стране находится в критическом состоянии из-за ветхого состояния оборудования. По его мнению, это может повлечь за собой катастрофу.

«Надо свечку поставить за то, чтобы… не взорвалось, потому что все — старье», — заявил Москаль.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что страна закупила ядерное топливо с полуторагодовым запасом у США. Однако работа на американском сырье может привести к трагедии, так как украинские станции построены по советским чертежам и могут не выдержать такой нагрузки.