Захарова шуткой отреагировала на просьбу Кулебы принять Украину в ЕС

Наилучшим вариантом решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе будет принятие Украины в ЕС, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла эти слова.

Кулеба считает, что принятие Украины в ряды Европейского союза ознаменует конец миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Захарова сравнила заявление украинских коллег с анекдотом про наглого бездомного мальчика.

«Как в анекдоте: "Тетенька, дай водички напиться, а то так кушать хочется, что аж переночевать негде"», — написала Захарова в Telegram.

Дипломат также добавила, что президент страны Владимир Зеленский оценивает внешнеполитическую деятельность Украины как «мощную и наглую». Украина пытается использовать любую международную ситуацию, чтобы быстрее попасть в желаемую организацию.