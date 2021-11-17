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Аналитик Юшков предрек Украине отмену энергопоставок из России

Политика
Аналитик Юшков предрек Украине отмену энергопоставок из России

Россия способна оставить Украину без света в случае обострения обстановки в Донбассе. Такое мнение выразил эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт проанализировал возможное энергетическое противостояние Москвы и Киева. По его словам, российское руководство может без каких-либо потерь воспользоваться эффективными рычагами давления на Украину, если страна все-таки решится на дальнейшие провокации в Донбассе.

Москва никогда не связывает политику с газовыми поставками, поэтому российская сторона не собирается перекрывать транзит голубого топлива в Европу через Украину до истечения контракта. Такой прием только усугубит отношения с ЕС, считает Юшков.

«Если перекрыть газ на вход в Украину, это будет означать заморозку европейцев, которые вообще не при чем», — отметил он.

И все же в случае реальной необходимости Москва может заблокировать поставки электроэнергии и угля на Украину. Подобные ограничения будут использованы против Киева только в случае эскалации ситуации в Донбассе, подчеркнул аналитик.

«С электричеством — пожалуйста. Вводите санкции, запрещайте продажу электроэнергии на Украину. Европейцы не пострадают», — заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, пишет телеканал «360». Поддержка со стороны Москвы будет осуществляться в целях защиты прав и свобод человека, а также недопущения снижения уровня жизни в условиях блокады и пандемии коронавируса, отмечается в документе.

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