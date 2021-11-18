Бывший украинский премьер заявил, что рост цен на продукты в стране уже не остановить

Непродуманная политика украинских властей в сфере сельского хозяйства в сочетании с резким подорожанием энергоносителей привели к тому, что в стране стремительно растут цены на продовольствие и остановить этот процесс уже невозможно.

Об этом, выступая в эфире телеканала ZIK, рассказал бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко.

Напомним, в начале февраля текущего года вещание телеканала ZIK, а также телеканалов NewsOne и «112 Украина» в стране было запрещено по решению СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины), которое утвердил своим указом глава государства Владимир Зеленский. После закрытия все три оппозиционных телеканала продолжили работать в интернете.

По словам экс-премьера, на подорожание продуктов питания сильное влияние оказывает рост цен на энергоносители. Например, подсолнечное масло в стране уже стоит 69 гривен за килограмм, а по прогнозу экспертов, уже до наступления нового года цена на него вырастет до 100 гривен за килограмм.

«Цены в энергетике влияют на все. Компании не могут работать себе в убыток. Это можно решить элементарно, пригласить специалистов, которые в этом разбираются. Но цены так и будут расти, и мы не сможем их никак ограничить, тем более, что у производителя цена может быть одна, а магазин делает наценку какую хочет. Фрукты в одном супермаркете фактически в два раза дороже, чем в другом», — добавил Пустовойтенко.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Сейчас, по словам Пустовойтенко, украинские сельхозпроизводители все кинулись производить зерно, так как оно подорожало везде в мире. Хотя еще недавно это было невыгодно, и все они занимались производством сахара или животноводством. Например, раньше на Украине ежегодно производилось 4,5 миллиона тонн сахара, из которых 2,5 миллиона тонн украинские производители продавали в Россию. Но в прошлом 2020-м году на Украине было произведено всего примерно 1,2 миллиона тонн сахара

Власти страны, уверен бывший глава правительства, должны обеспечивать в государстве не только энергетическую, но и продовольственную безопасность.

«Не будет энергетики – не будет вообще ничего, не будет продовольствия – людей не будет. Это комплексный вопрос, но все будет так и продолжаться дальше и дальше», — добавил экс-премьер.

Напомним, ранее депутаты Верховной рады Украины в связи с рекордным подорожанием подсолнечного масла в стране за последний год предложили ввести государственное управление ценами на этот вид продукции.