Губернатор Петербурга Беглов не принял участие в чтении городского бюджета на 2022-2024 годы

Заксобрание Санкт-Петербурга одобрило проект городского бюджета на 2022 год во втором чтении. Однако губернатор Александр Беглов не принял участие в одном из важнейших заседаний в году.

В Петербурге 17 ноября состоялось второе чтение бюджета на 2022-й и последующие 2023 и 2024 годы. Как сообщают журналисты «Невских новостей», Беглов вместе со спикером ЗакСа Александром Бельским отправился в Белград на мероприятия по случаю чествования памяти князя Александра Невского.

События в Сербии не требовали присутствия сразу двух первых лиц города. Особенно на фоне проходившего в Петербурге заседания, уточнили в издании. Совещание вел вице-спикер Николай Бондаренко. Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа порекомендовал депутатам поддержать лишь одну губернаторскую поправку. На общем голосовании предложений парламентариев принято не было.

«По всем поправкам голосование было примерно одинаковое: от 9 до 11 голосов "за", иногда по одному "против" или воздержавшемуся. Кто эти 9–11 голосов?...Да, мы понимали, что поправки, скорее всего, отклонят. Но очень важно заявить позицию в интересах горожан. И чтобы проявилась позиция остальных по этим же вопросам», — высказался в Telegram-канале депутат Борис Вишневский.

Журналисты подытожили, что за поправку Беглова проголосовали 44 депутата, противоположную позицию заняли трое. Впервые за всю историю петербургского ЗакСа не одобрили ни одного депутатского предложения к бюджету во втором чтении.

Ранее Беглов назвал механизм депутатской поправки неправильным. Губернатор заявил об этом во время представления проекта бюджета.