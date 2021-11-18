Палка о двух концах. За что задержали приморского депутата от КПРФ Самсонова

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова. Его подозревают в растлении 11-летнего ребенка. Коммунисту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Сторонники Самсонова не верят в то, что он мог совершить подобное. По их мнению, это попытка дискредитировать и запугать КПРФ. Отрицает вину и сам коммунист, связывая уголовное дело с грядущими выборами в гордуму Владивостока.

Однако эксперты убеждены, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком и полностью лежит на «красном» депутате. Если вину Самсонова докажут, то репутационные потери понесут не только его товарищи по приморскому отделению партии, но и федеральное руководство КПРФ.

Что произошло?

О том, что автомобиль с 47-летним депутатом был остановлен силовиками 17 ноября на трассе Владивосток — Хабаровск в районе Уссурийска, сообщили «Вести: Приморье». После этого Самсонов был доставлен бойцами СОБРа в столицу Приморского края.

Позднее в следственном управлении СКР по Приморью раскрыли детали произошедшего. В ведомстве указали, что Самсонов подозревается в совершении «действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

«По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», — говорится в заявлении ведомства.

Следователи не уточнили, о каком «предмете интимного характера» идет речь, однако Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на свидетелей, опрошенных при помощи детектора лжи, раскрыл страшную правду: народный избранник пытался указать мальчику путь в светлое будущее при помощи фаллоимитатора.

Именно это «орудие преступления» искали у Самсонова во время обыска, подтвердила в беседе с PrimaMedia член КПРФ Елена Пономарева. И, как утверждают СМИ, нашли.

Prt Scr youtube.com / Artem Samsonov

По словам близких коммуниста, силовики начали обыск в его квартире во Владивостоке 17 ноября около 6:00 по московскому времени. Почти сразу у дома Самсонова собрались депутаты краевого заксобрания и гордумы Владивостока от КПРФ, а также общественные деятели и журналисты.

Позднее адвокат любителя поразмахивать резиновым предметом Наталья Касилова рассказала, что возбуждение уголовного дела связано с «событиями лета 2018 года». Тогда Самсонов, со слов его давней знакомой, якобы часто приезжал на побережье бухты Лазурная с друзьями и устраивал там «пьяные дебоши и погромы», в том числе в присутствии детей. Сам депутат во время допроса посетовал, что воспоминания о событиях, имевших место на базе «Лазурный берег», безвозвратно стерлись из памяти. Фаллоимитатор, добавил Самсонов, он «никому не показывал».

Разнятся данные о прохождении подозреваемым детектора лжи. Так, PrimaMedia сообщает, что Самсонов отказался от прохождения полиграфа, в отличие от трех свидетелей, которые и указали на подозрительные обстоятельства встречи 47-летнего депутата и ребенка. Если же верить заявлениям адвоката, народный избранник, напротив, выражал готовность пройти испытание детектором лжи. Также следователи допросили и мальчика — ему назначена психолого-лингвистическая экспертиза.

По последним данным, утром 18 ноября скорая увезла Самсонова из здания Фрунзенского районного суда Владивостока, где ему должны были избрать меру пресечения. Вину обладатель «предмета интимного характера» так и не признал, а чтобы убедить в своей непричастности саму Фемиду, он решил объявить голодовку. Самочувствие депутата ухудшилось еще после задержания — медработники зафиксировали у коммуниста повышенное артериальное давление.

pixabay.com / Diego Fabian Parra Pabon

Позиция КПРФ

Текущее расследование Самсонов связывает со своей политической деятельностью. Проходя под конвоем мимо представителей прессы после обыска, депутат успел обмолвиться, что его задержали из-за предстоящих в 2022 году выборов в городскую думу Владивостока, чтобы помешать победе коммунистов.

«Забирают меня из-за выборов, чтобы не допустить выборов в Думу города Владивостока, чтобы победили коммунисты. Надуманное дело, типа трехлетней давности», — выпалил Самсонов.

Аналогичного мнения придерживаются его коллеги и близкие. Глава фракции КПРФ в Заксобрании Приморья Анатолий Долгачев, к примеру, заявил, что Самсонов не мог «совершить подобное преступление». Троюродный брат коммуниста Александр Самсонов уверен, что уголовное дело возбуждено лишь с одной целью — «отомстить» КПРФ за победу на прошедших сентябрьских выборах в местное заксобрание. Тогда кандидаты от КПРФ победили в 8 из 11 одномандатных округах во Владивостоке.

wikipedia.org / Иван Абатуров / CC BY-SA 4.0

«Еще одна цель — попытаться не допустить победы коммунистов на выборах в думу города в следующем году», — заявил родственник подозреваемого.

Впрочем, соратники Геннадия Зюганова пока не особо горят желанием вступаться за оскандалившегося однопартийца. Бессменный глава партии сообщил, что не знаком с материалами дела Самсонова, однако его «ребята» уже разбираются в ситуации и скоро проведут собственное расследование.

«Сегодня [первый заместитель главы КПРФ Юрий] Афонин говорил с первым секретарем [приморского обкома], ребята выезжали на место. <...> Мы расследуем сами, все факты расследуем», — обратил внимание Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда».

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

По мнению лидера КПРФ, с партией попросту сводят счеты. Он напомнил о недавнем резонансном задержании одиозного депутата Валерия Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте на лося. До последнего момента бывший зоозащитник всячески открещивался от факта браконьерства, заверяя, что тушу нашел во время прогулки по лесу и просто решил забрать ее домой.

После того, как Генпрокуратура РФ вознамерилась лишить его депутатской неприкосновенности, в Рашкине взыграла совесть и он все же признался в убийстве животного. В своей 17-минутной исповеди последователь идей Владимира Ленина выставил виноватым саратовского фермера Владимира Матросова, по приглашению которого он и прилетел на несанкционированную охоту. Стрельбу по ничего не подозревающему лосю Валерий Федорович оправдал тем, что принял его за другое парнокопытное.

«Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 м силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошел к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил, на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося», — повествует Рашкин.

Мнение экспертов

В беседе с «Политикой Сегодня» директор консалтингового центра Expert Group, политолог Павел Наливайко выразил мнение, что происходящее с Рашкиным и Самсоновым — «сугубо частная история», которая не имеет никакого отношения к политике. Депутаты сами виноваты в сложившейся ситуации, уверен специалист, и искать здесь политическую подоплеку не стоит.

«Это ведь не первый скандал с участием представителей КПРФ в разрезе страны. Если вспомнить, неоднократно были скандалы с участием экс-губернатора Иркутской области Сергеем Левченко — тоже была незаконная охота и гастроли за бюджетный счет в страны Европы. И ни о какой борьбе системы с КПРФ речи не шло. Более того, зачем бороться с партией уже после итогов выборов в сентябре этого года», — считает эксперт.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Наливайко добавил, что в последние годы власти вполне успешно договаривались с КПРФ — так, к примеру, коммунисты выиграли прошедшие выборы приморского заксобрания в обмен на лояльность в других регионах.

Завкафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета Леонид Бляхер согласился с коллегой: едва ли череда уголовных дел против коммунистов сигнализирует о желании федерального центра надавить на партию.

«Категорически нет. События, происходящие здесь, очень слабо связаны с событиями в столице. Как правило, это результаты местных действий и местных разборок», — предположил политолог.

Так или иначе, в Приморье крайне негативно отзываются о ситуации с Самсоновым, поделился Наливайко, однако политических мотивов в этом тоже не видят. Если правоохранители докажут в суде, что член КПРФ действительно причастен к демонстрации «интимного аксессуара», то оправдаться в этой «абсолютно аморальной истории» ему будет крайне сложно, констатировал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Станислав Черушев

«После долгих отмазок Рашкин сегодня признался, что убил лося. В ситуации с Самсоновым все пока что на стадии начала. Здесь каких-то громких обвинений ему мы делать не можем, мы лишь имеем ту фабулу, которую представил Следственный комитет. Тем не менее, она уже бьет репутационно по КПРФ — в целом по стране, а не только в приморском отделении партии. Бьет сильнее, чем любая другая политсила или тот самый режим, в котором обвиняет КПРФ», — подчеркнул эксперт.

Сейчас для федерального руководства КПРФ логичнее всего просто «отодвинуть» Самсонова от своей партии, резюмировал Наливайко, и до выяснения обстоятельств «не вспоминать про эту историю» вообще.

Справка ПС

На выборах в Заксобрание Приморья в сентябре этого года Артем Самсонов в третий раз был избран депутатом. Ранее 47-летний политик был замешан в скандалах с публикациями фотографий, на которых он представал в полуобнаженном виде. Также Самсонов нередко посещает протестные акции. Например, в 2018 году он объявил голодовку против якобы фальсификации результатов выборов губернатора Приморского края.

Тогда кандидат от КПРФ Андрей Ищенко уступил врио губернатора, единороссу Андрею Тарасенко на 1,49% голосов. Не согласившись с результатами выборов, он объявил голодовку. В мае 2021 года в СМИ появилась информация о том, что экс-кандидат в губернаторы помещен в психоневрологический диспансер во Владивостоке.

Накануне этого события Ищенко сделал несколько спорных заявлений в Instagram. Он обвинил в коррупции нынешнего главу региона Олега Кожемяко, который якобы предлагал ему взятку в $2 млн за отказ от участия в избирательной кампании. Пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик назвал это «бредом человека, чья адекватность вызывает большие сомнения».