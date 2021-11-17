Автобус насмерть задавил девятилетнего мальчика в Вологодской области

Авария с участием рейсового автобуса произошла на автодороге Тотьма — Усть-Царева в Тотемском районе Вологодской области. В результате погиб несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По информации правоохранителей, 53-летний водитель автобуса совершил наезд на девятилетнего мальчика. От полученных травм школьник скончался на месте. По какой причине мужчина сбил ребенка — пока не установлено. В ситуации разбираются госавтоинспекторы. Выясняются все детали трагедии.

Не так давно женщина–водитель погибла в жесткой аварии с иномаркой под Красноярском. Еще двух пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Кузнецово — Зыково.