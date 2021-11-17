Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Ищенко: цены на газ сыграли злую шутку с западными экспертами

Европа и США
Ищенко: цены на газ сыграли злую шутку с западными экспертами

Прогнозы либеральных экономистов, то том, что снижение цен на энергоносители неизбежно повлечет за собой «обнищание» России, не оправдались. Более того, эти прогнозы были полностью обнулены рекордным подорожанием газа.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, который также указал на то, что американская экономическая система уже погрезилась в настолько глубокий кризис, что выйти из него можно будет лишь через глобальный кризис.

Те методы, которыми западные страны привыкли действовать в кризисных ситуациях, теперь могут не сработать, так как условия изменились. Раньше американцы и их союзники уклонялись от обвала путем освоения новых рынков и вброса больших объемов напечатанных денег, что в итоге привело к появлению признаков вырождения привычных экономических законов.

«Американцы и европейцы все время пытаются заливать кризисы деньгами. В результате денег полно, и система не в состоянии их утилизировать. Если раньше вся инфляция направлялась в биржевой сектор, то сейчас инфляцию в 6% фиксируют уже в США», — рассказал политолог.

Действия Запада в итоге привели к беспрецедентному росту цен на многие товары, включая продукты питания и энергоносители. Как отмечает Ищенко, это подорожание происходит вопреки тому, что рынок испытывает кризис перепроизводства.

Ищенко: цены на газ сыграли злую шутку с западными экспертами
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Россия в этой ситуации, будучи одним из ведущих мировых экспортеров продовольственных товаров и углеводородов, вопреки пессимистичным прогнозам экономистов, оказалась в выигрыше.

«Газовый рынок перенасыщен предложением. Кроме того, сейчас кризис, когда потребление вроде бы снижается, а в результате цены растут, причем взрывным образом. Теоретически цены должны были бы снижаться, а они, наоборот, растут, — подчеркнул Ищенко. — Сидели либеральные экономисты и говорили, опираясь на цифры и факты: сейчас цены на газ упадут, и Россия обнищает. А они вместо этого подпрыгнули вверх так, как никогда не прыгали. Их любимая биржа сыграла с ними злую шутку».

Напомним, в середине ноября стоимость газа на спотовых рынках Европы вновь поднялась выше тысячи долларов за 1000 кубометров газа. Это произошло после того, как стало известно о том, что сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации нового российского газопровода «Северный поток – 2», на фоне сообщений о том, что «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа в Европу через территорию Польши и Украины.

#сша #европа #газ #кризис #прогноз #ищенко