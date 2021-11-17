Норкин поделился со зрителями «Места встречи» анекдотом про воров из Одессы

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин удивил аудиторию новым анекдотом. На этот раз героями шутки стали одесские воры, которые «проучили» американских ученых.

По сюжету истории, социологи из США проводили эксперимент, который должен был продемонстрировать отношение жителей разных стран к частному имуществу. Исследователи оставляли пустой чемодан в людных местах, засекали на часах время и наблюдали, что произойдет.

Жители Стокгольма за весь день даже не притронулись к незнакомому предмету. В Лондоне ученым пришлось ждать целых полчаса, пока кто-нибудь не присвоит себе чужой чемодан. Парижане справились с этим за 20 минут, а римляне — в два раза быстрее.

Израильтяне, обнаружив находку, вызвали полицию. Правоохранители посчитали, что внутри чемодана может находиться бомба, и увезли его в бронированном автомобиле, чтобы взорвать вещь на полигоне.

Итоги наблюдений оказались неоднозначными, но больше всех американцев поразили воры из Одессы — они переплюнули всех иностранных «коллег по цеху». Ученые не смогли получить никаких результатов.

«Пока ученые следили за чемоданом, у них украли часы!» — заключил Норкин.

Анекдот про украинских мошенников сразил зрителей «Места встречи» наповал. Недавно ведущий рассмешил аудиторию злободневной шуткой про очереди в российских учреждениях.