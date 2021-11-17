Политолог Дмитрий Журавлев назвал Баварию единственным спасением беженцев

Судьба беженцев на границе Польши и Белоруссии сейчас во многом зависит от решения Германии, а именно от властей Баварии, заявил генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, те мигранты, которые прибыли на границу с Евросоюзом, не собираются возвращаться на родину. Они рассчитывают на то, что в ЕС им удастся обеспечить себя достойной жизнью. Однако во многих европейских странах отсутствует желание помогать беженцам. Более того, не все земли Германии могут отличиться стремлением помочь мигрантам. Такие настроения остались только в Баварии, которая может спасти переселенцев.

«Может быть, если баварское правительство будет активным, это случится быстро. Потому что технически это не сложно, не потребует много времени. Но согласование, четкая позиция германской стороны — без этого ничего не получится, потому что ни в Италию, ни во Францию их тоже не примут. Тем более в Великобританию»», — сообщил собеседник телеканала «360».

Как стало известно ранее, польские прокуроры возбудили дело после столкновения мигрантов и полиции на границе. Ранения в результате столкновения с беженцами получили девять человек.