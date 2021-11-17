Сын Игоря Талькова высказал смелое предположение об убийстве отца

Основатель группы «МирИмиР» Игорь Тальков — младший прокомментировал убийство знаменитого отца спустя 30 лет с момента трагедии. Он считает, что певица Азиза не имеет к произошедшему никакого отношения.

Советский певец Игорь Тальков 4 ноября мог бы отметить 65-летие. Единственный сын исполнителя считает, что следствие до сих пор блуждает в трех соснах, пытаясь выяснить, как на самом деле погиб артист. Тальков-младший высказал смелое предположение о происшествии.

«Его убрали абсолютно в стиле наивысших спецопераций. Произошла крутая многоходовочка, все участники этой драки — подставные ребята. Малахов не дегенерат, чтобы при двух нарядах ОМОНа в десятитысячном зале убивать одного из самых известных людей страны», — заявил музыкант в разговоре с «МК».

По мнению сына рок-музыканта, певица Азиза тоже не имеет к убийству отношения. Он видел, как артистка работает на концертах и понимает, что она не стала бы рисковать карьерой. Тальков-младший утверждает, что его отец знал, что директор Валерий Шляфман планирует переехать в Израиль.

Сын Игоря Талькова и его поклонники почтили память барда в день его убийства возле скандального граффити на трансформаторной будке в Северной столице. Они исполнили хиты музыканта.