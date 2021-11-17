Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает пресс-служба аппарата российского совещательного органа.

Беседа Патрушева и Салливана состоялась в рамках подготовки двусторонних контактов на высшем уровне. Пресс-служба Совбеза отметила конструктивный характер разговора между дипломатами.

«Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Патрушев встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Москве. Стороны обсудили российско-американские отношения.