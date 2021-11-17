Ищенко: реакция РФ может неприятно удивить участников миграционного кризиса

Ситуация на польско-белорусской границе, где скопились тысячи беженцев из стран Ближнего Востока, которые пытаются проникнуть на территорию Евросоюза, пока что зашла в тупик. Обе стороны ждут, кто из них сломается первым.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого, есть несколько вариантов разрешения этого миграционного кризиса, среди них и мирное развитие событий, и военное.

Польша стянула к границе войска и бронетехнику, чтобы не допустить прорыва беженцев с белорусской границы. И главная опасность сложившейся ситуации сводится к тому, что сторонам очень сложно договорится друг с другом, так как их исходные позиции и интересы слишком разные, объясняет Ищенко. А война многим представляется быстрым и эффективным, хотя и неприятным, способом решения проблемы.

Россия в этой ситуации, когда эгоистические интересы каждой из сторон совершенно очевидны, должна быть готова к любому сценарию развития ситуации с миграционным кризисом. При этом она ни в коем случае не должна позволить ни одной из сторон использовать себя, а наоборот должна извлечь из ситуации пользу для себя, советует Ищенко.

«Кремль не раз находил из двух плохих третий, неожиданный для всех и комфортный для России выход. Время подумать было. Надеемся, что и сейчас такой выход найден и реакция Москвы вновь неприятно удивит всех участников кризиса, буде они слишком заиграются в солдатики», — добавил политолог.

Новостное агентство «Харьков». / Герман Парло

Напомним, кризис на границе между Польшей и Белоруссией продолжается с 8 ноября, когда польские пограничники не пропустили с белорусской территории первые группы беженцев, стремящихся попасть в Германию. В последующие дни число мигрантов на границе продолжало расти, и сейчас составляет около четырех-пяти тысяч человек. При этом не только Варшава, но и лидеры других западных государств обвинили власти Белоруссии в том, что они используют мигрантов в качестве «оружия», чтобы отплатить Евросоюзу за введенные против Минска санкции. Также раздаются и обвинения в адрес Москвы, которая якобы может, но не хочет надавить на Минск для разрешения миграционного кризиса.

В МИД РФ обвинения в адрес России уже назвали безосновательными. Кроме того, внешнеполитическое ведомство заявило, что при необходимости Москва может принять участие в урегулировании кризиса на границе Евросоюза и Белоруссии.