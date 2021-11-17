В Германии объяснили, чем грозит приостановка сертификации «Северного потока — 2»

В Германии заявили о негативных последствиях приостановки сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. По словам министра экономики земли Саксония-Анхальт Свена Шульце, решение немецкого регулятора обернется производственными убытками и ростом цен.

«Я вижу большую проблему в том, что "Северный поток-2" будет работать не всю зиму, о чем сейчас совершенно точно стало известно», — сказал он на пресс-конференции в Магдебурге.

16 ноября Федеральное сетевое ведомство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «СП-2» о том, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора по юридическим причинам.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

В министерстве энергетики ФРГ такое решение назвали «исключительно регуляторным». В свою очередь постпред РФ при ЕС Владимир Чижов выразил надежду, что действия Берлина не обусловлены политическими мотивами.

«Пока что в том, что касается официальной позиции, в первую очередь Германии, которая является реципиентом этого проекта, мы не слышали каких-то политических заявлений на сей счет», — подчеркнул дипломат.

Газопровод «Северный поток — 2», мощность которого составит 55 миллиардов кубометров в год, был построен в сентябре этого года. Трубопровод соединяет побережье России и Германии через Балтийское море.

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Axel Schmidt

В конце мая 2019 года вступила в силу обновленная Газовая директива ЕС, которая закрепляет, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Немецкий регулятор и суд не стали выводить «СП-2» из-под действия документа.

В России призывают опираться не на технические аргументы, а на экономические, поскольку к моменту обновления директивы в проект уже инвестировали миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.