Ученые Университета Колорадо доказали, что мужчины распространяют COVID-19 чаще женщин

Мужчины распространяют коронавирус чаще женщин, так как объем их легких больше. К такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо.

Во время пандемии стало очевидно, что передача инфекционных частиц воздушно-капельным путем играет важную роль в распространении вируса. Однако новое исследование выявило новые подробности, установив, что опасность также представляют пение, разговоры и игра на инструментах в переполненных местах.

При этом чем громче человек говорит, тем мощнее аэрозольные выбросы. Возраст и пол тоже оказывают влияние на данный фактор. Так, например, мужчины и взрослые люди выделяют в среднем больше частиц в воздухе, чем женщины и несовершеннолетние. Но поющий или кричащий ребенок способен производить больше или столько же частиц, сколько и мужчина, говорится в журнале Environmental Science and Technology Letters.