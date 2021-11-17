Президент Венесуэлы на телевидении заявил о планах США вмешаться в региональные выборы

Соединенные Штаты готовят заговор против региональных выборов, которые должны пройти в Венесуэле 21 ноября, заявил президент страны Николас Мадуро на телевидении.

Венесуэльский лидер обратил внимание на публикацию в СМИ, в которой представитель Белого дома заявил о возможной попытке Вашингтона оказать влияние на итоги предстоящего голосования.

«Госдепартамент США готовит заговор против голосования в Венесуэле, и я вынужден предупредить об этом международное сообщество. Я осуждаю наглые и интервенционистские заявления американских властей», — сказал Мадуро.

По словам президента, Госдепу США должно быть стыдно от того, что американское ведомство планирует предпринять попытку вмешательства во внутренние дела страны и подорвать выборы в Венесуэле, к которым она так тщательно готовится, передает Федеральное агентство новостей.