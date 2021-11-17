Суд приговорил к семи годам тюрьмы похитившего экс-возлюбленную сахалинца

Мужчина похитил бывшую девушку и избил ее. Суд назначил злоумышленнику приговор в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.

Инцидент произошел в городе Холмск. По данным следствия, в августе прошлого года сахалинец случайно увидел автомобиль своей экс-возлюбленной. Мужчина насильно вытащил ее из транспорта, пересадил в свою машину и увез за город. Он несколько раз ударил девушку по лицу.

После случившегося пострадавшая обратилась к сотрудникам полиции. По горячим следам силовики задержали подозреваемого. Позже выяснилось, что он ранее был судим.

Злоумышленник частично признался в содеянном. Суд приговорил сахалинца к семи годам и шести месяцам тюремного заключения.

В конце июня в Самаре правоохранители задержали участников секты за похищение человека. Пять местных жителей удерживали мужчину в квартире, чтобы он убедил жену передать им в собственность четырехкомнатную квартиру и автомобиль.