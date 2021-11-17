Президент Сирии Башар Асад обсудил с делегацией из России вопрос возвращения беженцев

Сирийский президент Башар Асад принял в Дамаске российскую делегацию, которую возглавил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Делегаты из России прибыли на совместное заседание координационных органов по возвращению беженцев и перемещенных лиц. В рамках мероприятия стороны высоко оценили работу стран по обеспечению условий для возращения мигрантов в Сирию.

Участники заседания акцентировали внимание на важности двустороннего сотрудничества и меморандумов о взаимопонимании, которые были подписаны между Москвой и Дамаском.

«Хотелось бы отметить важность предпринятых на местах действий Российской Федерации, которые воплощаются в практических шагах. Их целью стала помощь сирийскому народу в преодолении последствий войны с терроризмом и в борьбе с несправедливыми санкциями», — отметил Башар Асад на заседании.

Александр Лаврентьев в свою очередь заявил, что целью встреч координационных органов является не просто организация процесса возвращения беженцев, но и улучшение ситуации на территории Сирийской Арабской Республики (САР), передает Федеральное агентство новостей.