Глава Роспотребнадзора заявила, что введение QR-кодов в России не ущемляет права человека

Введение системы QR-кодов в России не ущемляет права человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что их вводят в тех местах, которые граждане посещают не по жизненной необходимости. Система QR-кодов работает для посещения кинотеатров, музеев, торгово-развлекательных центров и предприятий общественного питания.

«Хочу обратить внимание, что QR-коды вводятся только для посещения тех мест, которые посещаются не по жизненной необходимости — никто не вводит и не предлагает вводить QR-коды для посещения аптек, продуктовых магазинов, магазинов первой необходимости», — заявила Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Главный санитарный врач добавила, что в этих местах невозможно проконтролировать соблюдение масочного режима и степень контактов. QR-коды вводятся в тех местах, где не ущемляются права человека, чтобы предотвратить распространение инфекции. Она добавила, что 77 регионов страны уже работают по QR-кодам.