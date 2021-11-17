Обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей ввели в Калининградской области

Власти Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых людей старше 60 лет, говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Обязательная вакцинация затронет не только пожилых жителей региона. Привиться от коронавируса должны лица с заболеваниями бронхолегочной системы, а также с патологиями сосудов и сердца.

Согласно данным оперативного штаба Калининградской области, 16 ноября в регион поступило более 579 тыс. комплектов доз вакцины от коронавируса. Прививочная кампания остается главным способом борьбы с пандемией.