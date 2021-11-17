Роскомнадзор подал иск на блокировку The Insider из-за отсутствие маркировки иноагента

Поступил иск в Таганский суд Москвы на блокировку интернет-издания The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), за отсутствие на сайте соответствующей маркировки.

The Insider является российским изданием, которое специализируется на журналистских расследованиях, проверке фактов и разоблачении фальшивых новостей. Протокол по статье о нарушении требований законодательства к СМИ — «иностранным агентам» поступил в Таганский районный суд Москвы.

«Заявление Роскомнадзора о блокировке издания The Insider принято судом. Заседание по нему пока не назначено», — передает сообщение суда ТАСС.

Министерство юстиции РФ включило издание The Insider в реестр иностранных средств массовой информации, которое выполняет функции иностранного агента, 23 июля текущего года. Иностранным агентом в России признается лицо, которое получает финансирование из-за рубежа и участвует в политической деятельности.