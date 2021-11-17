Попова сообщила, что вопрос выдачи QR-кода по уровню антител обсуждается в правительстве России

Правительство России обсуждает возможность выдачи QR-кодов по уровню антител к COVID-19, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Правительство РФ прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что это важный вопрос и властям нужно найти оптимальное решение.

«По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», — пояснила Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

На совещании правительства по развитию генетических технологий Попова заявила, что введение системы QR-кодов показало свою эффективность. В России уже 77 регионов используют QR-коды, добавила главный санитарный врач страны.