Сатановский объяснил нервную реакцию США на уничтожение РФ своего спутника

Американцы в ответ на демонстрацию Россией своих возможностей по уничтожению спутников подняли столько шуму, будто Минобороны РФ покусилось на что-то святое, или как минимум снесло с лица земли город Вашингтон.

Об этом в Telegram-канале «Армагеддоныч» рассуждает политолог Евгений Сатановский, который подчеркивает, что российские военные, демонстрируя свои возможности, сбили все же не спутник возможного противника, а старый советский аппарат «Целина-Д», который «болтался на орбите» с 1982. И к тому же ранее подобные испытания противоспутникового оружия проводили сами Соединенные Штаты, Китай и Индия.

Американцы, однако, устроили в СМИ настоящую истерику, по поводу того, что из-за проведенных Россией испытания жизни членов экипажа Международной космической станции якобы подверглись опасности.

«До крайности нервная и не слишком адекватная реакция американского руководства свидетельствует, что их происходящее расстроило, и сильно. Так они об МКС вдруг печься-тревожиться начали… Даже на какое-то мгновение почти поверилось: вдруг и в самом деле о космонавтах беспокоятся?!», — отмечает Сатановский.

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Однако после того, как Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором в деталях показало, что испытания русской противоспутниковой ракеты никак не угрожали МКС, стало ясно, что тревога американцев была сильно надуманной.

Соединенные Штаты, уверен Сатановский, отреагировали «на автомате» так, как привыкли это делать – обвинить, укорить и выразить сожаление.

«Что мы, первый раз дело с американцами имеем, что ли? Понятно, что сам факт того, что российские военные умеют поражать и космические цели, американское руководство расстроил до крайности. Но кто обещал, что им будет легко? Пускай теперь терпят…», — заключил политолог.

ДИМК МО РФ / Вадим Савицкий

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ назвали заявления Госдепартамента США и Пентагона о якобы создании российскими военными «рисков» для МКС, лицемерными. Как напомнили в ведомстве, именно Россия на протяжении многих лет призывала Америку и другие страны подписать договор о предотвращении милитаризации космического пространства. Но подписание этого договора блокируют сами Соединенные Штаты и их союзники.

К тому же, напомнили в Минобороны РФ, в США в 2020 году была принята стратегия по космосу, в которой прописана главная цель американцев – создать комплексное военное преимущество в космосе. Ради достижения этой цели в стране уже создано Космическое командование, а Пентагон ведет разработку и без лишней огласки испытывает на орбите новейшее ударно-боевое оружие.