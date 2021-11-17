Окончательное решение о строительстве ВСМ Москва — Петербург еще не принято

В Правительстве России еще не приняли окончательного решения о реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.

Как пояснил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе брифинга на форуме «Транспортная неделя-2021», на железнодорожной ветке из Москвы в Санкт-Петербург существует как пассажирское, так и грузовое движение, поэтому необходимо оценить целесообразность прокладки ВСМ, сообщают «Питерские заметки».

По словам Савельева, если ВСМ все-таки будет построена, то она будет нацелена в первую очередь на пассажирские перевозки, а освободившуюся ветку переориентируют на грузоперевозки.