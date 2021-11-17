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Байден запретил представителям Правительства Никарагуа въезд на территорию США

Политика
/ Обновлено: 17 ноября 2021 17:59
Байден запретил представителям Правительства Никарагуа въезд на территорию США

Представителям Правительства Никарагуа, возглавляемого президентом страны Даниэлем Ортегой, запрещен въезд на территорию США. Соответствующий указ подписал американский лидер Джо Байден.

Помимо представителей кабмина, в «черные списки» Вашингтона попали супруга Ортеги и вице-президент латиноамериканской страны Росарио Мурильо. Поводом для указа Байдена стали якобы «подрывы демократических процессов».

«В интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо и других лиц, перечисленных в этой прокламации, кто формулировал, реализовывал и получал выгоды от политики и действий, подрывающих демократические институты», — говорится в указе Байдена.

Также в распоряжении американского лидера подчеркивается намерение продолжать политику дипломатического и экономического давления на Никарагуа. Поводом для публикации документа стали прошедшие недавно в стране парламентские выборы, на которых партия действующего президента одержала уверенную победу. Ранее из Манагуа был отозван посол Мексики для проведения консультаций.

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