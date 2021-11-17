Лукашенко и Меркель провели второй за неделю телефонный разговор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели второй за неделю телефонный разговор.

Лидеры обсудили миграционный кризис на границе Евросоюза (ЕС). Прежде Лукашенко предлагал Меркель пути решения ситуации на польско-белорусской границе, но врио канцлера ФРГ взяла паузу, чтобы обсудить этот вопрос с другими членами ЕС.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Меркель коснулись вопроса оказания гуманитарной помощи беженцам. Глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс, в свою очередь, утверждала, что белорусский президент якобы выдвинул Меркель условия по поводу миграционного кризиса.