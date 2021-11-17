Олимпийский призер Вениамин Бут назвал главные проблемы водного спорта в Петербурге

Заслуженный мастер спорта СССР Вениамин Бут возглавил Федерацию гребли Санкт-Петербурга этой осенью. Призер Олимпийских игр 1988 года в Сеуле озвучил главные проблемы водного спорта города, которые требуют незамедлительного решения.

Вениамин Бут в первую очередь указал на плачевное состояние бывшей кузницы чемпионов гребного спорта — клуба «Знамя». Уже многие годы здание спортивной организации, которое признано историческим наследием, стоит бесхозным на Крестовском острове Северной столицы, хотя формально принадлежит юрисдикции городского комитета по государственному контролю.

Исторический объект хотели реставрировать в 2014 и 2016 годах. Тогда разрабатывались планы по созданию нового комплекса, которые так и не получали реализации. Только 3 ноября этого года удалось получить заключение соответствующей экспертизы, объяснил заслуженный мастер спорта в интервью изданию Невские Новости.

Вторым немаловажным фактом, который стопорит развитие гребного спорта в Петербурге, является очень ограниченный доступ у спортсменов к воде. По словам Бута, в настоящий момент акваторию курирует федеральное бюджетное учреждение «Администрация «Волго-Балт». Организация не всегда охотно предоставляет гребцам возможность воспользоваться водным пространством.

«У нас огромная проблема с выходом на воду. Еще в довоенное время, в 30-е годы этот участок Малой Невки считался спортивным заповедником. Если сюда попадали какие-то маломерные суда, то они сбавляли ход и шли без волны, очень медленно. Сейчас все обо всем забыли, этого не происходит», — с горестью отметил советский спортсмен.

Президент петербургской Федерации гребного спорта указал на крайне малое количество клубов в городе, которые способны проводить занятия по гребле. Раньше их насчитывалось порядка 14, однако сейчас функционирует не более пяти, но даже там условия для тренировок редко отвечают высоким олимпийским стандартам.

Бут считает, что многие водные виды спорта должны быть возрождены в городе на Неве. По его мнению, ситуацию можно изменить в лучшую сторону, вернувшись к традициям олимпийского прошлого. Главное, чтобы на встречу шли спортивные функционеры, от порядочности которых зависят будущие победы российских атлетов на Олимпиадах, резюмировал глава Федерации.