Конгресс World Athletics принял решение продлить отстранение ВФЛА

Члены конгресса World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) поддержали рекомендацию главы организации Себастьяна Коу продлить отстранение ВФЛА.

Конгресс World Athletics 17 ноября продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС. Против восстановления организации в правах проголосовали 126 делегатов. Всего 18 членов конгресса выступили за отмену отстранения ВФЛА.

Российская организация была временно лишена членства в World Athletics из-за нарушения антидопинговых правил. Из-за этого всего спортсмены, представляющие РФ, выступают на чемпионатах мирах и Олимпийских играх в нейтральном статусе. С момента лишения членства в World Athletics отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.